Kayseri’de maganda kurşunu düğünü kana buladı

Merkez Kocasinan İlçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir akrabasının açık hava düğününe katılan M.İ, yanında getirdiği silahıyla havaya ateş açtı. M.İ'nin silahından çıkan kurşun amcasının oğlu Sedat İstek'in başına isabet eti. İstek, biranda kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, düğün alanında geniş güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Sedat istek ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İstek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis düğün kana bulayan M.İ'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sedat İstek'in ölüm haberi alan yakınları acil servis önünde sinir krizleri geçirdi. İstek'in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.