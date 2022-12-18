Kayseri’de mobilya imalathanesinde yangın: İşletme küle döndü

Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan Mobilyakent'teki bir imalathanede yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Çevre işyerlerine sıçramadan söndürülen yangında işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın alanına gelerek işyeri sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Kayseri Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, işyerinin yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacağını söyledi.