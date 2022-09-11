Kayseri’de müzikle şifa etkinliği

Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

GEVHER NESİBE DARÜŞŞİFASI'NI HERKES TANIYACAK

Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gevher Nesibe Darüşşifasını ilk gördüğünde çok farklı duygulara kapıldığını belirterek; "Buraya Büyükşehir Belediyemiz tarafından çiçek gibi bakılmış. İlk günkü gibi sahip çıkılmış ve o mistik havası korunmuş. Burayı Türkiye'deki herkesin bilmesi gerektiğini, herkesin görmesi gerektiğini hissettim. O yüzden böyle bir organizasyon yapılmasına karar verdik. ORAN ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte böyle bir organizasyona karar verdik. Bu başlangıç olacak inşallah" diye konuştu.

SELÇUKLU'NUN RUHUNA UYGUN

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Selçuklu eseri olan Gevher Nesibe Hatun'un ismini taşıyan eserin içerisinde, o dönemin tedavi ruhuna uygun şekilde yapılacak olan çalışmaları paylaşma bağlamında böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirterek; "Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyorum. Elbette tıbbi tedavi yöntemleriyle ilgili değişik yöntemler olduğunu biliyoruz ama son süreçte radikal yöntemlerin dışında diğer yöntemlerin de söz konusu olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Zamanın değerlendirildiğinde, o dönemde müzikle tedavinin gündeme geldiği süreçte akıl hastası olan insanların adeta diğer medeniyetler tarafından yok edildiği bir dönem. İşte böyle bir dönemde Selçuklu'nun ruhuna uygun, kültürüne uygun, dokusuna uygun bir anlayış içerisinde tedaviler uygulanmıştır. Burada hocalarımız bu konularla ilgili bizlere yetkin bilgiler verecekler" diye konuştu.

SUNUCULUĞUNU HOPDEDİK AYHAN YAPTI

Müzikle Şifa Etkinliği, Haber Spikeri Mehmet Aydın moderatörlüğü ve Hopdedik Ayhan'ın sunuculuğunda gerçekleştirildi. Programda Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez musiki eşliğinde, 'İnsanlığın var oluşundan beri müzik ve müzikle tedavi' başlıklı bir sunum yaptı. Daha sonra neyzen, yazar ve bestekâr Doç. Dr. Süleyman Erguner ney üfleyerek katılımcıları mest etti. Etkinlik, TRT Sanatçısı Bahadır Özüşen'in seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla devam etti.