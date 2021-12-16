Kayseri’de Nuran Koçer’i katletmişti! ’Pişmanım’ dedi müebbet yedi!

Şükrü Efe hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında; sanık Şükrü Efe ile şikayetçi kızları E.E. (15), R.E. ve Y.E. (7) ile Nuran Koçer'in babası Sait Koçer hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Mahkeme başkanının talimatı ile Y.E., yaşı gerekçesiyle salondan çıkarıldı.



'PİŞMANIM' DEDİ

Eşini öldürmek istemediğini belirten sanık Şükrü Efe, "Asla öldürme niyetim yoktu. Olayı tasarlamadım. Savcılık şikayetini geri çekmesi için konuşmaya gitmiştim. Bana hakaret ettikten sonra bu olay gerçekleşti. Ben, yavrularım için mücadele veriyorum. Çocuklarım lütfen yalan söylemesin. Ben, askerlik yapmış bir insanım. Eğer, olayı tasarlamış olsaydım, ayağına doğru sıkmazdım. Şarjörüm doluydu. Tasarlamanın ne olduğunu burada öğrendim. Bizim yuvamızı yıktılar. Allah da onların yuvasını yıksın. Acımın tarifini kimse bilemez. Keşke, böyle bitmeseydi. Pişmanım" dedi.



Sanık Şükrü Efe'nin şikayetçi kızı E.E. ise, "Anneme iftira atılıyor. Annem, kimseyi aldatmadı. Kadın cinayetlerinde sürekli bu iftiralar atılıyor. Yalan söylüyor. 3 yıldır bize çile çektirdi. Madem annem aldattığı için onu öldürdü, peki beni neden tehdit etti? En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Nuran Koçer'in şikayetçi babası Sait Koçer ise sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek, adalete güvendiğini belirtti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Şükrü Efe'yi, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadı. Karar sonrası, çiftin çocukları, 'Rabbime şükürler olsun' diyerek bağırdı.