Kayseri’de öğretmenlerden eğitimde şiddete protesto

Eğitim Bir-Sen sendikasına üye öğretmenler Kayseri Cumhuriyet meydanında toplanarak eğitimde yaşanan şiddet olaylarını protesto etti. Grup adına bastın açıklaması yapan Eğitim Bir sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, kanayan bir yara hâline gelen şiddet olaylarına dikkat çektiği konuşmasında acil yasal düzenleme beklediklerini söyledi.

Tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunduklarını belirten Aslantürk;" Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır. Yakın zamanda Melikgazi Kadı Burhanettin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gülhan Şaşmaz'a öğrenci tarafından yapılan bıçaklı saldırıyı ve Melikgazi İbrahim Kendiroğlu İlkokulu Müdürü Yaşar Yıldırım'a yapılan veli saldırısını unutmadık, unutmayacağız. Bu şiddet eylemlerindeki artışta, şiddete başvuran kişilerin "yaptığım yanıma kar kalıyor" inancının çok büyük rolü var.

Şiddete yönelen kişinin, yaptığının yanına kar kalmaması, onun aklını alacak şekilde cezai yaptırımın olması gerekir. Bir kapıdan ifadeye gidip, öbür kapıdan salıverme değil, anasından emdiği sütü burnundan getirecek yasal yaptırımlar olmalı ki bunların devamı gelmesin" diye konuştu.