Kayseri’de ot toplamak için evden ayrıldı: Bir daha geri dönemedi!

Edinilen bilgiye göre, 20 Eylül günü evinden çıkarak Yahyalı ilçesine gitti. Ailesine 2 gün ilçedeki Tahtacık Yaylası'nda kalmayı planladığını söyleyen Düşünceli'den 21 Eylül'den sonra haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Murat Düşünceli'nin, en son ailesini arayarak telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söylemesine rağmen geri dönmemesi üzerine yapılan ihbar ile ekipler harekete geçti.