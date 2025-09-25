Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de ot toplamak için evden ayrıldı: Bir daha geri dönemedi!
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ot toplamak için üç gün önce Aladağlar bölgesine çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Murat Düşünceli için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Düşünceli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Eylül günü evinden çıkarak Yahyalı ilçesine gitti. Ailesine 2 gün ilçedeki Tahtacık Yaylası'nda kalmayı planladığını söyleyen Düşünceli'den 21 Eylül'den sonra haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Murat Düşünceli'nin, en son ailesini arayarak telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söylemesine rağmen geri dönmemesi üzerine yapılan ihbar ile ekipler harekete geçti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine 6 arama kurtarma teknisyeni ile 2 drondan oluşan 1 AFAD ekibi, 5 JAK personeli ve 5 İHH gönüllüsü bölgede arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda Murat Düşünceli'nin cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

