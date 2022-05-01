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Giriş Tarihi: 1.5.2022 22:28

Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

İHA
Kayseri’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri-Malatya karayolu 45. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, A.Ç. idaresindeki 38 AG 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada otomobil içerisinde bulunan Hatice Ç. Olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte K.Ç., R.M.Ç., B.E.Ç. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 5 kişi de ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen Otomobilde yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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