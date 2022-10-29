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Giriş Tarihi: 29.10.2022 17:13 Son Güncelleme: 29.10.2022 17:17

Kayseri’de otomobilde sohbet eden sevgililer egzoz gazından zehirlendi

Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde garajdaki otomobilde sohbet eden iki sevgili, egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de otomobilde sohbet eden sevgililer egzoz gazından zehirlendi

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesi 118 Sokak üzerinde meydana gelen olayda sevgili oldukları belirtilen Savaş Yazıcı ve Betül Karaağaç, garajda bulunan otomobilde gece sohbet etti. Üşümemek için otomobili çalıştırarak kaloriferi açan ikili, otomobilin içerisine sızan egzoz gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde yakınları tarafından araç içerisinde hareketsiz halde bulunan genç sevgililer için olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Çalışır haldeki otomobilin garajdan dışarı çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Savaş Yazıcı ve Betül Karaağaç'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ikilinin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayseri’de otomobilde sohbet eden sevgililer egzoz gazından zehirlendi
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