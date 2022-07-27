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Giriş Tarihi: 27.7.2022 00:26 Son Güncelleme: 27.7.2022 00:46

Kayseri'de patlayan tüp evi havaya uçurdu: 2 yaralı

Kayseri'de müstakil bir evde mutfak tipi tüp büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonra çıkan yangında evde bulunan yaşlı bir kadın ile bakıcısı yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de patlayan tüp evi havaya uçurdu: 2 yaralı

Merkez Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde bulunan Selma Çıklasağırcıoğlu'a ait müstakil evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Selma Çıklasağırcıoğlu'na bakıcılık yapan Hayriye Özveren'in ışıkları yakmasıyla birlikte patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı ve duvarları yıkıldı. Patlamanın hemen ardından ise yangın çıktı. Yangında Selma Çıklasağırcıoğlu ve Hayriye Özveren yaralandı. Yaşlı kadını ve bakıcısını patlama sesini duyarak yardıma koşan9 komşuları kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaşlı kadın ve bakıcısı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Kayseri'de patlayan tüp evi havaya uçurdu: 2 yaralı | Video

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri'de patlayan tüp evi havaya uçurdu: 2 yaralı
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