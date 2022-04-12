Kayseri’de pitbull dehşeti!

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan Öğretmenler Parkı'nda köpeklerini gezdirmeye çıkan Erhan Saklıca ve eşi, biranda pitbull dehşeti yaşadılar. Başıboş pitbull köpeğinin Çin Aslanı cinsi iki köpeklerine birden saldırmasıyla neye uğradığını şaşıran çift, uzun süre köpeklerini kurtarmaya çalıştılar.

KÖPEKLERİ ZOR KURTARDIK

Her iki köpeği birden yaralayan pitbullu engellemek için çok çaba sarf ettiklerini belirten köpeklerin sahibi Erhan Saklıca; "Akşam saatlerinde iftar öncesi köpeklerimizi parka çıkarttık, tuvalet ihtiyaçlarını gördükten sonra eve gidiyorduk. Birden pitbullun geldiğini gördüm. İlk olarak erkek köpeğimizi kaptı. İftara çok az bir süre kaldığı için etrafta kimsede yoktu. Ne yaptıysak köpeğimizi kurtaramadık. Sopayla taşla vurmamıza rağmen yine bırakmadı. Son çare olarak saldırıdan kurtulan köpeğimizin birini bir apartmanın giriş katına götürdüm. Daha sonra gelip diğer saldırıya uğrayan erkek köpeğimizi binanın içerisine doğru çekmeye başladım. Bu sırada pitbull köpeğimi bırakmadığı için o da sürüklenerek binaya doğru geldi. Apartman girişinden içeri girer giremez dışarıda kalan pitbullun kafasını kapıyla sıkıştırdım. Bu sırada dışarıdan arkadaşlarda geldi sopalarla vurmaları üzerine ayırdık" diye konuştu.

"BİNADA 25 DAKİKA MAHSUR KALDIK"

Binaya girdikten sonra pitbull cinsi köpeğin kapının önünde bekleyerek kendilerini dışarı çıkartmadığını belirten Erhan Saklıca; "Eğer o anda apartmanın kapısı açık olmasaydı pitbull iki köpeğimi de öldürecekti. Binaya girerek kurtulduk ama pitbull dışarıda bekleyip bizi dışarı çıkartmadı. 25 dakika binada mahsur kaldık, polislerin olay yerine gelerek pitbullu yakalayıp ağaca bağlamalarıyla birlikte dışarı çıktık" dedi.

PARKTA ÇOCUKLARIN OLMAMASI BÜYÜK ŞANSTI

Pitbull saldırısı esnasında parkta çocukların olmamasının büyük şans olduğunu belirten Erhan Saklıca; "Bu parkta çok fazla çocuk oynuyor. Eğer o anda köpek değil de parkta çocuklar olsaydı, iftar vakti olmasaydı bu köpek çocuklara zarar vermiş olacaktı. Bu köpeğin boynund6a tasması vardı ama ağzında ağızlığı yoktu. Bu çevredeki bir kişiye ait bir köpek. Köpeğin benim köpeklerime saldırdığını gördüğü için korkusundan gelemedi. Ben gelmesini isterdim. Köpeğin bir suçu yok suç onundu. En azından köpeğine müdahale ederdi. Bu köpek bana da yardıma gelen arkadaşlara da saldırabilirdi. Zaten köpeği bıraksa bu kez de bize saldıracaktı. Köpeğin sahibinden şikayetçiyim" diye konuştu.

POLİSLER YAKALAYIP AĞACA BAĞLADI

Erhan Saklıca'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, binanın önünde bekleyen pitbullu yakalayarak bir ağaca bağladı. Köpek olay yerine çağrılan Talas Belediyesi ekipleri tarafından havan ambulansına alınarak barınağa götürüldü. Polis pitbullun sahibi yakalamak için çalışma başlattı.