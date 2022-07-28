Kayseri’de PKK’lı iki terörist yakalandı

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar sonucunda, Suriye'de PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki kişiyi belirledi.

2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik nöbetçi mahkemeden alınan kararla harekete geçen ekipler, Kocasinan ve Talas İlçelerinde bulunan 2 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Kıskıvrak yakalanan iki terörist gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.