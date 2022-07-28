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Giriş Tarihi: 28.7.2022 13:29 Son Güncelleme: 28.7.2022 13:38

Kayseri'de PKK'lı iki terörist yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki teröristi yakaladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de PKK’lı iki terörist yakalandı

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar sonucunda, Suriye'de PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki kişiyi belirledi.

2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik nöbetçi mahkemeden alınan kararla harekete geçen ekipler, Kocasinan ve Talas İlçelerinde bulunan 2 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Kıskıvrak yakalanan iki terörist gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kayseri'de PKK'lı iki terörist yakalandı
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