Kayseri’de plastik değirmenine düşen işçi hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde üzerinde bulunan PVC kapı sistemleri fabrikasında işçi olarak çalışan Abdurrahman Kabadayı, arıza yapan plastik kırım kazanını tamir etmek için içine girdi. Kabadayı'nın ayağını kazanın içerisine koymasıyla birlikte kazan biranda çalışmaya başladı. Talihsiz işçi kazanın içerisine çekilirken, çalışma arkadaşı şalteri indirerek motoru durdurdu. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Abdurrahman Kabadayı'nın feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından plastik kırım kazanı sökülerek çıkarılan Kabadayı'nın cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.