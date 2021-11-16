Kayseri’de polisin silahını gasp etmişti! Sanık hakkında flaş gelişme!

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ömer Ö., 5 Nisan'da karar duruşmasında, "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrultup, 'bırakın gideyim' dedim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Ömer Ö.'ye, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığa polis memurunun silahını gasp ettiği iddiasıyla yargılandığı 'yağma' suçundan ise beraatine hükmetti. Sanık, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ



Müşteki polis memurlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 4'üncü Ceza Dairesi, 'yağma' suçu yönünden verilen beraat kararına yapılan istinaf itirazını karara bağlandı. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, şüphelinin 2 saat boyunca silahı taşıdığı, söz konusu eylemi nedeniyle suç teşkil ettiğinden 'yağma' suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.



YENİDEN YARGILANDI



Bölge İdare Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan ve hakkında zorla getirme kararı bulunan tutuksuz sanık Ömer Ö., duruşmaya katılmadı, şikayetçi polis memurları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Ö. hakkında zorla getirme müzekkeresine cevap verilmemesi nedeniyle yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.