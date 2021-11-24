Kayseri’de polisten 3 yıldır kaçan firari çatıda yakalandı

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranması olan kişilere yönelik yaptığı çalışmada uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal İ'nin Yavuzlar Mahallesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Harekete geçenler ekipler eve operasyon düzenledi. Eve giren polisler ilk etapta evi boş buldu,ş ancak evde yapılan incelemede çatıya çıkan gizli bir bölme bulundu. Aynı bölmeden çatıya çıkan polis, firari Erdal İ'yi buldu. Çatıda saklandığı belirlenen Erdal İ, aynı bölmeden indirilerek gözaltına alındı. Erdal İ, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.