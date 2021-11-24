Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de polisten 3 yıldır kaçan firari çatıda yakalandı
Giriş Tarihi: 24.11.2021 18:54

Kayseri'de polisten 3 yıldır kaçan firari çatıda yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de polisten 3 yıldır kaçan firari çatıda yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Erdal E, saklandığı evinde yaptığı gizli bölmeden çıktığı çatıda yakalandı.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranması olan kişilere yönelik yaptığı çalışmada uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal İ'nin Yavuzlar Mahallesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Harekete geçenler ekipler eve operasyon düzenledi. Eve giren polisler ilk etapta evi boş buldu,ş ancak evde yapılan incelemede çatıya çıkan gizli bir bölme bulundu. Aynı bölmeden çatıya çıkan polis, firari Erdal İ'yi buldu. Çatıda saklandığı belirlenen Erdal İ, aynı bölmeden indirilerek gözaltına alındı. Erdal İ, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarı! Sağanak ve kar geliyor
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret için resmi açıklama geldi
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
Son dakika: Süper Lig'de Talisca bombası! Beklenen haber geldi
SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Anlamlı, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Son dakika: Derbi sonrası Vitor Pereira'ya olay sözler! "Fenerbahçe'de bundan sonra sadece..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de polisten 3 yıldır kaçan firari çatıda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA