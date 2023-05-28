Kayseri’de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri-Niğde karayolunun Yeşilhisar ilçesi girişinde Torun Turan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazayı görenler 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede sürücü Torun Turan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında bulunan yolcu arkadaşının ise yaralandığı belirlendi. Yaralı ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Torun Turan'ın cesedi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.