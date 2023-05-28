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Giriş Tarihi: 28.5.2023 11:19 Son Güncelleme: 28.5.2023 11:21

Kayseri'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri-Niğde karayolunun Yeşilhisar ilçesi girişinde Torun Turan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazayı görenler 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede sürücü Torun Turan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında bulunan yolcu arkadaşının ise yaralandığı belirlendi. Yaralı ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Torun Turan'ın cesedi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı
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