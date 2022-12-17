Kayseri’de ruhsatsız silah operasyonu! Sovyetler dönemine ait tarihi silahlar ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İncesu ilçesinde A.S., A.K. ve H.Ç.'nin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise Sovyet menşeili dipçiği ve el kundağı olmayan, uzun namlulu, üzerinde süngüsü takılı bulunan, çalışır vaziyette otomatik tüfek bulundu. Aramalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 1 adet üzerinde tadilat yapılmış tabanca gövdesi, 237 farklı çaplarda tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 63 Adet av tüfeği fişeği, ile 2 pala ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken ruhsatsız silahlara ise el konuldu.