Kayseri’de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 9.10.2025 12:28

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aile sağlığı merkezinde hastalar arasında kavga çıktı. Sıra kavgasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir aile sağlığı merkezinde iddiaya göre hastalar arasında sıra yüzünden kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) yaralandı.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

