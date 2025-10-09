Kayseri’de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 kişi yaralandı!

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.