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Giriş Tarihi: 17.7.2022 13:48 Son Güncelleme: 17.7.2022 13:53

Kayseri’de sahte dolar operasyonu

Kayseri’de sahte dolarlarla alışveriş yapmak üzere olan iki kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aralarında yapılan aramalarda ise sahte 6 bin dolar ele geçirildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de sahte dolar operasyonu

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, S.A ve M.E.A adlı kişilerin piyasaya sahte dolar süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde takibe alınan iki şüpheli sahte dolarlarla alışveriş yapmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramalarında sahte dolarlar ele geçirilen şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise sahte 6 bin dolar bulundu. Gözaltına alınan S.A ve M.E.A emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri’de sahte dolar operasyonu
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