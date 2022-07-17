Kayseri’de sahte dolar operasyonu

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, S.A ve M.E.A adlı kişilerin piyasaya sahte dolar süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde takibe alınan iki şüpheli sahte dolarlarla alışveriş yapmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramalarında sahte dolarlar ele geçirilen şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise sahte 6 bin dolar bulundu. Gözaltına alınan S.A ve M.E.A emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.