Kayseri’de sahte polis kimliği kullanan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bir kişinin sahte polis kimliği kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda gizlendiği adreste gözaltına alınan şüphelinin "parada sahtecilik", "hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.
İkametinde yapılan aramada sahte polis kimliği ve 22 mermi ele geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.