Kayseri’de şap karantinası! 6 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanfakılı mahallesinde yaptığı taramalarda bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

Hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte diğer mahallelerde de tarama yapan ekipler Denizovası, Taşhan ve Develi ilçesine bağlı Kozluca, Ayşepınar ve Havadan mahallelerinde de şap hastalığı tespit etti. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararıyla 6 mahallenin 10 kilometre çaplı koruma ve gözetim bölgesi olarak belirlenerek karantinaya alınmasına karar verildi. Mahallelere hayvan giriş çıkışları 1 ay süreyle yasaklandı.