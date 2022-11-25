Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de şap karantinası! 6 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı
Giriş Tarihi: 25.11.2022 23:58 Son Güncelleme: 26.11.2022 02:35

Kayseri’de şap karantinası! 6 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 6 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de şap karantinası! 6 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanfakılı mahallesinde yaptığı taramalarda bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

Hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte diğer mahallelerde de tarama yapan ekipler Denizovası, Taşhan ve Develi ilçesine bağlı Kozluca, Ayşepınar ve Havadan mahallelerinde de şap hastalığı tespit etti. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararıyla 6 mahallenin 10 kilometre çaplı koruma ve gözetim bölgesi olarak belirlenerek karantinaya alınmasına karar verildi. Mahallelere hayvan giriş çıkışları 1 ay süreyle yasaklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla e-Devlet'te!
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindi
SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Başkan Erdoğan'dan teröristlere silah desteği veren Batı'ya sert tepki: Bize ders veremezler
'Dolar'izasyonun beli kırıldı! Fed faiz artırdı Merkez Bankası indirdi: KKM ekonomistlere ezber bozdurdu
Son dakika: Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
En yüksek viyadük yarın açılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de şap karantinası! 6 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA