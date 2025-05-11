Kayseri’de şehit anneleri Anneler Günü’nde evlatlarıyla şehitlikte buluştu

Kayseri'de Anneler Günü dolayısıyla Kartal Şehitliği'nde, Kayseri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından program düzenlendi. Şehit ailelerinin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve askeri erkânın da katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Belki evlatlarınızın yerini tutamayız ama buradaki polisimiz, askerimiz, jandarmamız her biri sizin evladınız.

Sizi başımızda taşısak hakkınızı helal ettiremeyiz. Evlatlarınız olarak Anneler Gününüz kutlu olsun" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizi ziyaret vesilesiyle annelerimiz de burada olduğu için annelerimizin de ellerinden öpüyor, günlerini tebrik ediyoruz. Vatanı bize vatan olarak kılan şehitlerimizin anneleri bizim canımız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyenler fırsat vermesin" diye konuştu. Konuşmaların ardından şehit annelere evlatlarının kabirlerine karanfiller bırakıp dualar etti.