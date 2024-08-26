Kayseri’de sele kapılan Muhittin Sancar son yolculuğuna uğurlandı

Bünyan ilçesine bağlı Güllüce mahallesinde meydana gelen sel Muhittin Sancar'ın bulunduğu otomobili sürükledi. Akıntıya kapılan otomobil, hurdaya dönmüş halde bulundu. Araç içerisinden bulunamayan Muhittin Sancar'ın cesedini Türkiye'nin dört bir yanından gelen 280 arama kurtarma personeli aradı. Sancar'ın cesedi olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde bulundu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Selde hayatını kaybeden Muhittin Sancar cenaze namazı Güllüce mahallesinde kılındı. Cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Muhittin Saraç, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.