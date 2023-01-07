Kayseri’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 6 yaralı

Kayseri'nin Develi İlçesine tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü Çayırözü mahallesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Taklalar atarak bir evin duvarına çarpan minibüsteki işçilerden Adem Ş, kazada hayatını kaybederken şoför ile birlikte 6 işçi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi7ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir yaralının ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.