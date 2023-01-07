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Giriş Tarihi: 7.1.2023 14:00 Son Güncelleme: 7.1.2023 14:08

Kayseri’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 6 yaralı

Kayseri’nin Develi İlçesinde bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Taklalar atan ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen minibüsteki bir yolcu hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 6 yaralı

Kayseri'nin Develi İlçesine tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü Çayırözü mahallesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Taklalar atarak bir evin duvarına çarpan minibüsteki işçilerden Adem Ş, kazada hayatını kaybederken şoför ile birlikte 6 işçi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi7ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir yaralının ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 6 yaralı
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