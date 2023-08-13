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Giriş Tarihi: 13.8.2023 21:21 Son Güncelleme: 13.8.2023 21:30

Kayseri’de silahlı çatışma ihbarına giden polis av tüfeğiyle vuruldu

Kayseri’de alacak verecek meselesi yüzünden Kocasinan İlçesindeki bir kıraathaneye silahlı baskın yapıldı. Taraflardan biri vurulmamak için polisin arkasına saklanınca polis memuru Murat Akpınar kurşunun hedefi oldu. Göğsünden vurulan polis memuru ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de silahlı çatışma ihbarına giden polis av tüfeğiyle vuruldu

Kayseri Merkez Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Sitesinde bulunan bir kıraathaneye A.T ve ağabeyleri baskın yaptı. Kıraathanede bulunan grup ile A.T ve ağabeyleri alacak verecek meselesi yüzünden kavgaya tuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis kavgayı aralamaya çalıştığı sırada kıraathanede bulunanlardan biri polis memuru Murat Akpınar'ın (27) arkasına saklandı. Bu sırada A.T av tüfeğini ateşleyerek polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan polis memuru ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen polis memurunun bir kez kalbinin durduğu ve doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kısa sürede saldırgan A.T'yi yakalayarak gözaltına alırken ağabeyi M.T'nin ise kaçtığı öğrenildi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'te hastaneye giderek polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Kayseri’de silahlı çatışma ihbarına giden polis av tüfeğiyle vuruldu
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