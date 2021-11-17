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Giriş Tarihi: 17.11.2021 01:26

Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı

AA
Kayseri’de silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetli iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Altan Caddesi'nde N.S, aralarında husumet bulunan komşuları M.U. ve oğlu Ö.U'nun evinin önünde gitti. İki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada M.U. ve oğlu Ö.U. tabanca ile N.S. ise tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan baba-oğul ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, N.S. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı
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