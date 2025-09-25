Kayseri’de sır olay: Yaylaya gitmek için evden ayrılmıştı 4 gündür haber yok!

Kent merkezinde yaşayan Murat Düşünceli, 20 Eylül günü evinden çıkarak Yahyalı ilçesine gitti. Ailesine 2 gün ilçedeki Tahtacık Yaylası'nda kalmayı planladığını söyleyen Düşünceli'den 21 Eylül'den sonra haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Düşünceli'nin aracını park edip yaya olarak gittiğini tespit etti. Bunun üzerine AFAD, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, UMKE ekipleri ve mahalleliler, Murat Düşünceli'nin bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan Düşünceli'nin 21 Eylül'de ailesini arayarak, telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu, merak etmemelerini ve ertesi gün döneceğini söylediği öğrenildi. Kendisinden haber alınamayan Düşünceli için arama çalışmaları sürüyor...