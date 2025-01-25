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Giriş Tarihi: 25.1.2025 20:01 Son Güncelleme: 25.1.2025 20:54

Kayseri’de soba yine can aldı! Bağ evinde karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri’de hafta sonunu geçirmek için bağ evine giden 56 yaşındaki Sabit E.’den haber alamayan yakınları polisi aradı. Eve gelen ekipler, Sabit E.’yi karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmüş halde buldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de soba yine can aldı! Bağ evinde karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Sabit E, hafta sonunu Beğendik Bağlarındaki bağ evinde geçirmek istedi. Durlar sokaktaki bağ evine gelen Sabit E'den bir süre sonra yakınları haber alamadı. Sabit E'nin telefonlara cevap vermemesi üzerine ailesi polisi aradı.

Eve gelen ekipler, girdikleri bağ evinde Sabit E'yi hareketsiz yatar halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 ekibinin yaptığı muayenede Sabit E'nini hayatını kaybettiği belirlendi. Sabit E'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Sabit E'nin cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de soba yine can aldı! Bağ evinde karbonmonoksit gazından zehirlendi
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