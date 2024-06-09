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Giriş Tarihi: 9.6.2024 16:57 Son Güncelleme: 9.6.2024 17:20

Kayseri’de süt kovasına düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri’de balkonda bulunan süt kovasının içerisine düşen 1.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk komaya girdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de süt kovasına düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerinde oturan Suriyeli ailenin 1.5 yaşındaki kızları Lemis B, annesinin peynir yapmak için balkona koyduğu süt kovasına kafa üstü düştü.

Annesinin fark ederek kovadan çıkardığı Lemis B, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Lemis B'nin komaya girdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de süt kovasına düşen çocuk ağır yaralandı
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