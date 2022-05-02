Kayseri’de tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, bayram öncesi denetimlerde şüpheli hareketleri bulunan 3 kişiyi takibe aldı. Cumhuriyet Mahallesi ve bağlı ara sokaklarda şüphelilerin bir alış veriş aşamasında olduğunu fark eden ekipler hareket geçti. Güven timleri

S.A. (31), M.S. (29) ve yabancı uyruklu N.M.'yi (22) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında çok sayıda tarihi sikke ve obje ele geçirildi. Tarihi eserleri satmak üzere oldukları anlaşılan şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.