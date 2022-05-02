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Giriş Tarihi: 2.5.2022 14:32 Son Güncelleme: 2.5.2022 14:36

Kayseri'de tarihi eser operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tarihi eser operasyonu

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, şüpheli görülen 3 kişinin yapılan üst aramasında çok sayıda tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, bayram öncesi denetimlerde şüpheli hareketleri bulunan 3 kişiyi takibe aldı. Cumhuriyet Mahallesi ve bağlı ara sokaklarda şüphelilerin bir alış veriş aşamasında olduğunu fark eden ekipler hareket geçti. Güven timleri

S.A. (31), M.S. (29) ve yabancı uyruklu N.M.'yi (22) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında çok sayıda tarihi sikke ve obje ele geçirildi. Tarihi eserleri satmak üzere oldukları anlaşılan şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserler ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

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Kayseri'de tarihi eser operasyonu
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