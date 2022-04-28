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Giriş Tarihi: 28.4.2022 18:35 Son Güncelleme: 28.4.2022 18:51

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 80 tarihi eser ele geçirildi!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tarihi eser operasyonu: 80 tarihi eser ele geçirildi!

Kayseri'de nereden temin ettiği belirlenemeyen 80 parça tarihi eseri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı, evine düzenlenen baskınla yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler arasında kırmızı kaplı İncil de bulundu.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri sahada yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda O.K adlı kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.

O.K'nın elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürme hazırlığı içinde olduğunu belirleyen ekipler şüphelinin Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesindeki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 24 madalyon, 21 obje, 17 eski fişek, 16 sikke, 1 toplu tabanca ile 1 kırmızı kaplı İncil ele geçirildi. Tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, O.K ise 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı.

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Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 80 tarihi eser ele geçirildi!
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