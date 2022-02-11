Kayseri’de tarihi eser operasyonu: 88 sikke ve 20 gram altın tozu ele geçirildi

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Talas İlçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan D.Y'yi tespit etti. Yapılan takip sonucu yaşadığı evi belirlenen D.Y'nin evine operasyon yapıldı. Ekipler evde yaptıkları aramalarda 88 tarihi sikke, 20 gram altın karışımlı toz ve 18 metal obje ele geçirildi. Tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken D.Y ise kültür ve tabiat varlıkları kanuna muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser operasyonu! | Video