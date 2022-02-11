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Giriş Tarihi: 11.2.2022 22:54 Son Güncelleme: 12.2.2022 00:43

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 88 sikke ve 20 gram altın tozu ele geçirildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tarihi eser operasyonu: 88 sikke ve 20 gram altın tozu ele geçirildi

Kayseri'de evinde bulan tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı aramalarda 88 sikke ile 20 gram alton tozu ele geçirildi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Talas İlçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan D.Y'yi tespit etti. Yapılan takip sonucu yaşadığı evi belirlenen D.Y'nin evine operasyon yapıldı. Ekipler evde yaptıkları aramalarda 88 tarihi sikke, 20 gram altın karışımlı toz ve 18 metal obje ele geçirildi. Tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken D.Y ise kültür ve tabiat varlıkları kanuna muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser operasyonu! | Video

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Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 88 sikke ve 20 gram altın tozu ele geçirildi
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