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Giriş Tarihi: 22.9.2024 13:55 Son Güncelleme: 22.9.2024 14:08

Kayseri'de tartışma cinayetle bitti

Kayseri'de bir grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan Ahmet E (46) hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tartışma cinayetle bitti

Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak üzerinde karşılaşan Recep A. ile Ahmet E. ve İsmail M. arasında tartışma çıktı. Sebebi henüz belirlemeyen tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Recep yanında getirdiği tabancayla Ahmet A. ve İsmail M'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildiği. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E. hayatını kaybederken İsmail M'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis cinayet zanlısı Recep A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kayseri'de tartışma cinayetle bitti
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