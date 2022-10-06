Kayseri’de tartıştığı ağabeyini trafikte kurşunladı

Ailevi meselelerden dolayı arasında husumet bulunan ağabeyi Erkut Ç'nin Merkez Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki işyerine giden Eray Ç, silahla işyerini kurşunladı. Silahlı saldırı üzerine otomobiline binerek kaçan Erkut Ç'yi kardeşi takibe başladı. Eray Ç, ağabeyi Erkut Ç'yi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde aracı içerisinde omzundan vurdu. Bu sırada geri manevra yaparak kaçmaya çalışan Erkut Ç, başka bir otomobile çarptı.
Kazada araç sürücüsü yaralandı. Silahlı saldırının ardından Eray Ç, kaçarken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Eray Ç, olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan silahlı saldırgan Eray Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.