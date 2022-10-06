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Giriş Tarihi: 6.10.2022 00:46 Son Güncelleme: 6.10.2022 01:11

Kayseri’de tartıştığı ağabeyini trafikte kurşunladı

Kayseri’de Eray Ç, arasında ailevi meselelerden dolayı husumet bulunan ağabeyi Erkut Ç’nin önce işyerini sonra kendisini kurşunladı. Ağır yaralanan Erkut Ç, tedavi altına alınırken kardeşi ise kayıplara karıştı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tartıştığı ağabeyini trafikte kurşunladı

Ailevi meselelerden dolayı arasında husumet bulunan ağabeyi Erkut Ç'nin Merkez Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki işyerine giden Eray Ç, silahla işyerini kurşunladı. Silahlı saldırı üzerine otomobiline binerek kaçan Erkut Ç'yi kardeşi takibe başladı. Eray Ç, ağabeyi Erkut Ç'yi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde aracı içerisinde omzundan vurdu. Bu sırada geri manevra yaparak kaçmaya çalışan Erkut Ç, başka bir otomobile çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Silahlı saldırının ardından Eray Ç, kaçarken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Eray Ç, olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan silahlı saldırgan Eray Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kayseri’de tartıştığı ağabeyini trafikte kurşunladı
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