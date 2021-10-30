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Giriş Tarihi: 30.10.2021 13:11 Son Güncelleme: 30.10.2021 13:53

3 arkadaşın buluştuğu evdeki olay hastanede son buldu!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
3 arkadaşın buluştuğu evdeki olay hastanede son buldu!

Kayseri'de müstakil bir evde buluşan 3 arkadaşın kavgası hastanede son buldu. Başından tabancayla vurulan O.A adlı genç ağır yaralandı.

Merkez Melikgazi İlçesi Yeşil Mahalle Cumali Sokak üzerinde bulunan bir evde buluşan O.A., M.F.Ö. ve B.B.Ö arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu O.A adlı genç başından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.A daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. O.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis, M.F.Ö ve B.B.Ö adlı iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin el swaplarını alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3 arkadaşın buluştuğu evdeki olay hastanede son buldu!
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