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Giriş Tarihi: 18.6.2024 13:54 Son Güncelleme: 18.6.2024 14:13

Kayseri’de tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Sarız ilçesinde sinir hapını almayı unutan 62 yaşındaki Turan Aslantaş, sabah tartıştığı eşi Nazik Aslantaş’ı (60) bıçaklayarak öldürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Sarız İlçesi İmirzaağa Mahallesi'nde yaşayan Turan Aslantaş, sabah kalktığında sinir hapını almayı unuttu. Bu sırada eşi Nazik Aslantaş ile sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Turan Aslantaş, eşini bıçakladı.

Daha sonra jandarmayı arayarak öldürdüğünü ve gelip kendisini almalarını isteyen Turan Aslantaş'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Nazik Aslantaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, Turan Aslantaş ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kayseri’de tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
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