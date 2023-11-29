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Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:05 Son Güncelleme: 29.11.2023 11:08

Kayseri’de tartıştığı kocasını bıçakladı

Kayseri’de Yaşar ve Esra Nur Ç., çifti arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Esra Nur Ç., kocasını mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tartıştığı kocasını bıçakladı

Merkez Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan Yaşar ve Esra Nur çifti arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Esra Nur Ç, mutfaktan aldığı bıçakla kocası Yaşar Ç'ye saldırdı. Genç kadın kocasını birden fazla yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Evden gelen bağrışma sesleri üzerine komşular 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Eve sevk edilen polis ekibi, Yaşar Ç'yi kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla Yaşar Ç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Esra Nur Ç, ise gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de tartıştığı kocasını bıçakladı
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