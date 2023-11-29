Kayseri’de tartıştığı kocasını bıçakladı

Merkez Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan Yaşar ve Esra Nur çifti arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Esra Nur Ç, mutfaktan aldığı bıçakla kocası Yaşar Ç'ye saldırdı. Genç kadın kocasını birden fazla yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Evden gelen bağrışma sesleri üzerine komşular 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Eve sevk edilen polis ekibi, Yaşar Ç'yi kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla Yaşar Ç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Esra Nur Ç, ise gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.