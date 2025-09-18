Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de tefecilik operasyonu: 6 kişiden yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptı!
Kayseri'de tefecilik operasyonu: 6 kişiden yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla, tefecilik yapan bir şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin 6 vatandaştan toplam 9 milyon 862 bin 400 TL tutarında para tahsil ettiği ortaya çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği istihbari çalışmalar ve operasyonlrın sonucunda, Kayseri'de tefecilik yapan ve yüksek faizle borç veren A.B tespit edildi. Şüphelinin belirlenen adresine baskın yapıldı.

Baskında A.B. gözaltına alınırken adreste aracında yapılan aramalarda ise 29 adet senet, 1 adet çek fotokopisi ve muhtelif miktarlarda döviz ele geçirdi. A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

