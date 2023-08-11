Kayseri’de TIR kazası: Amca yaralandı yeğeni hayatını kaybetti

Konya'dan Sivas'a sulama sistemleri malzemesi taşıyan S.K. yönetimindeki TIR, Kayseri-Sivas Karayolunun 25'inci kilometresindeki Güneşli mevkisinde devrildi. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Amca S.K'nın yaralandığı kazada yeğeni S.K'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı amca ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yeğeni S.K'nın cesedi ise otopsi için kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.