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Giriş Tarihi: 11.8.2023 10:16 Son Güncelleme: 11.8.2023 10:24

Kayseri’de TIR kazası: Amca yaralandı yeğeni hayatını kaybetti

Konya’dan Sivas’a sulama sistemleri malzemesi taşıyan TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kayseri’de devrildi. Kazada sürücü amca S.K yaralanırken yanında bulunan yeğeni S.K (19) ise hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de TIR kazası: Amca yaralandı yeğeni hayatını kaybetti

Konya'dan Sivas'a sulama sistemleri malzemesi taşıyan S.K. yönetimindeki TIR, Kayseri-Sivas Karayolunun 25'inci kilometresindeki Güneşli mevkisinde devrildi. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Amca S.K'nın yaralandığı kazada yeğeni S.K'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı amca ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yeğeni S.K'nın cesedi ise otopsi için kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri’de TIR kazası: Amca yaralandı yeğeni hayatını kaybetti
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