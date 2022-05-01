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Giriş Tarihi: 1.5.2022 13:29 Son Güncelleme: 1.5.2022 13:42

Kayseri'de toplu ulaşım bayramda ücretsiz

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de toplu ulaşım bayramda ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı boyunca kent içi toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, sadece belediye otobüsleri ve tramvayları değil özel halk otobüslerinin de ücretsiz yaptıklarını belirterek, vatandaşların bayram boyunca toplu ulaşım kartlarını kullanarak ulaşımdan ücretsiz şekilde faydalanabileceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin Ramazan Bayramı boyunca şehir içinde rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, ücretsiz ulaşım uygulamasının Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi başlayıp bayramın son günü olan 4 Mayıs Çarşamba saat 24.00'te sona ereceğini belirterek, "Toplu taşıma ile ilgili gerekli tedbirleri aldık. Bayram boyunca hemşehrilerimizin ulaşımını rahatlıkla sağlamaları adına ekiplerimiz özveri ile çalışacaklar. Hemşehrilerimiz sadece belediye otobüsü ve tramvay değil özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Bu vesile ile tüm İslam Âlemi'nin Ramazan Bayramı'nı bir kere daha kutluyorum" dedi.

Ücretsiz toplu taşımadan faydalanmak isteyen vatandaşların toplu ulaşım kartlarını yanlarında bulundurmaları ve toplu ulaşım araçlarındaki cihazlara ücretsiz okutma yapmaları gerekiyor.

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Kayseri'de toplu ulaşım bayramda ücretsiz
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