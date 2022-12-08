Kayseri’de toprağa gömülü silahlardan birinin cinayet silahı olduğu ortaya çıktı

Bir istihbaratı değerlendiren Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yaşayan A.E'nin evine baskın yaptı. Evin bahçesinde dekektör ile araya yapan ekipler toprağa gömülerek, üzeri kaldırım taşları ile kapatılmış 1 kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu silaha ait şarjör ve 94 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN SİLAH CİNAYETTE KULLANILMIŞ

Toprak altından çıkarılan silahların yapılan incelemesinde, bir tabancanın ilçede 16 Ekim'de M.A.'nın öldürüldüğü cinayette kullanıldığı tespit edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.E. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.