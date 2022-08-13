Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de üvey baba dehşeti! 12 yaşındaki zihinsel engelli üvey oğlunu döverek öldürdü
Giriş Tarihi: 13.8.2022 10:43 Son Güncelleme: 13.8.2022 12:02

Kayseri’de üvey baba dehşeti! 12 yaşındaki zihinsel engelli üvey oğlunu döverek öldürdü

Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde 12 yaşındaki zihinsel engelli Şahin Mağara’nın cansız bedeni dağlık arazide bulundu. Cesedine otopsi yapılan çocuğun dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Köyde çobanlık yapan ve küçük Şahin’i döverek öldürdüğü iddia edilen üvey baba gözaltına alındı. Üvey baba ise sorgusunda “Şahin eşekten düştü öldü” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de üvey baba dehşeti! 12 yaşındaki zihinsel engelli üvey oğlunu döverek öldürdü

Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Köyü Uzunyayla mevkiinde vatandaşlar boş arazide erkek çocuk cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin köyün çobanının üvey oğlu olan 12 yaşındaki zihinsel engelli Şahin Mağara'ya ait olduğu belirlendi.

Vücudunda darp izleri bulunan Şahin Mağara'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside çocuğun dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Şahin Mağara'yı döverek öldürdüğü iddia edilen üvey babayı gözaltına aldı. Çobanlık yapan üvey babanın sorgusunda Şahin'in eşekten kayalıkların üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi. Jandarma küçük Şahin'in annesini de gözaltına alarak karakola getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kayseri’de üvey baba dehşeti! 12 yaşındaki zihinsel engelli üvey oğlunu döverek öldürdü
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