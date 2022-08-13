Kayseri’de üvey baba dehşeti! 12 yaşındaki zihinsel engelli üvey oğlunu döverek öldürdü

Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Köyü Uzunyayla mevkiinde vatandaşlar boş arazide erkek çocuk cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin köyün çobanının üvey oğlu olan 12 yaşındaki zihinsel engelli Şahin Mağara'ya ait olduğu belirlendi.

Vücudunda darp izleri bulunan Şahin Mağara'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside çocuğun dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Şahin Mağara'yı döverek öldürdüğü iddia edilen üvey babayı gözaltına aldı. Çobanlık yapan üvey babanın sorgusunda Şahin'in eşekten kayalıkların üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi. Jandarma küçük Şahin'in annesini de gözaltına alarak karakola getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.