Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de uyuşturucu kumpasçısı çete çökertildi
Giriş Tarihi: 15.1.2022 14:10 Son Güncelleme: 15.1.2022 14:11

Kayseri'de uyuşturucu kumpasçısı çete çökertildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de uyuşturucu kumpasçısı çete çökertildi

Kayseri'de 10 kişinin evine uyuşturucu koyup daha sonra polise ihbar ederek kumpas kuran 7 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların evlerine uyuşturucu koyup daha sonra polise ihbar ederek mağdur olmalarını sağlayan kumpas çetesine operasyon yaptı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, Erenköy Mahallesi'nde bir eve yaptığı operasyonda; S.C.D., M. D., İ.P., A.K., S. Ö., M.C. ve M.U'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.7 şebeke üyesi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
HDP'li Semra Güzel dosyasındaki çarpıcı gerçekler! KCK mülakatına girdi, 1 dakikada milletvekili adayı oldu
Hastanede skandal iddia! Öldüren inatlaşma
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce geri koydu
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar
İyilikten maraz doğdu! Yardım yaptığı genç Sinan Akçıl’ı şikayet etti
Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de uyuşturucu kumpasçısı çete çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA