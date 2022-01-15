Kayseri’de uyuşturucu kumpasçısı çete çökertildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların evlerine uyuşturucu koyup daha sonra polise ihbar ederek mağdur olmalarını sağlayan kumpas çetesine operasyon yaptı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, Erenköy Mahallesi'nde bir eve yaptığı operasyonda; S.C.D., M. D., İ.P., A.K., S. Ö., M.C. ve M.U'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 150 gram metamfetamin, hassas terazi ve kilitli poşetler ele geçirildi.7 şebeke üyesi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.