Kayseri’de uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.C ve S.S isimli iki şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın yaptı.

Evde yapılan aramalarda 23.70 gram Metamfetamin maddesi, 21 sentetik hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken M.C ve S.S ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Narkotik polisinin yaptığı bir başka operasyonda ise Ö.A ve E.A isimli şüphelinin doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu getirecekleri istihbaratı üzerine yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Ö.A ve E.A'nın yapılan bagaj ve üst aramasında 35 gram eroin maddesi ele geçirilirken iki şüpheli gözaltına alındı.