Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ş.V adlı kişinin doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu Kayseri üzerinden batı illerine götürdüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada M.Ş.V isimli şahsın doğu illerinden götürdüğünü belirledi. Takibe alınan araç Kayseri-Malatya Karayolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Hassas burun narkotik köpeği ile yapılan aramalarda aracın gizli bölmelerine zulalanmış 2 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan iki kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.