Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 26.12.2021 12:33 Son Güncelleme: 26.12.2021 12:33

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de narkotik ve istihbaratın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde nakleden bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 2 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ş.V adlı kişinin doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu Kayseri üzerinden batı illerine götürdüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada M.Ş.V isimli şahsın doğu illerinden götürdüğünü belirledi. Takibe alınan araç Kayseri-Malatya Karayolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Hassas burun narkotik köpeği ile yapılan aramalarda aracın gizli bölmelerine zulalanmış 2 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan iki kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçı marketleri affetmedi! 5 markete "sebepsiz zam" cezası
Avrupa'nın göbeğinde bombacı kampı! Yunanistan terörü desteklemeye devam ediyor
Minik Asiye'nin yaralandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş
Kalamış’taki silahlı çatışmada yeğen detayı! Bandırmalıoğlu ve Aslan'ı olay yerine götürmüş...
Komşu terörü! Kapıdaki gizli kamera alt komşuyu ele verdi
Gülenay Kalkan’ın büyük özlemi! Eşi Tarık Ünlüoğlu’nu kaybetmenin acısını bu sözlerle anlattı!
Kemal uçuşta
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Tarihi bir adım' diyerek duyurdu! Eğitimde yeni model devreye girdi...
Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz memleketi Adana'da son yolculuğa uğurlandı!
Ülkeyi karıştıran anons: Papa öldü...
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
Yeni Nesil Dijital Şirketlere Pusula
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA