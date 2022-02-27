Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 750 bin lira
Giriş Tarihi: 27.2.2022 15:13 Son Güncelleme: 27.2.2022 16:31

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 750 bin lira

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 750 bin lira

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 4 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri 750 bin lira olan uyuşturucuya el konulurken araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kayseri-Ankara Karayolu uygulama noktasında gece saatlerinde polislerin dur ihtarına uymayan bir otomobil kaçtı. Şüpheli aracı takibe başlayan polis, uzun kovalamaca sonucu otomobili durdurdu.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 750 bin lira | Video

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli otomobilde Narkotik Detektör Köpeği Athena ile araya yaptı. Athena'nın aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine sökülen döşeme altından 4 kilo 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri 750 bin lira olan uyuşturucu maddeye el konulurken, araç sürücüsü A.K ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya'dan müzakere açıklaması! Zelenski'den jet yanıt: İstanbul detayı...
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika haberi | Elon Musk'tan Rusya Ukrayna savaşı adımı: Starlink uydularını aktif etti
Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağız ya da...
Son dakika: Rusya'dan müzakere açıklaması! "Ukrayna heyeti Belarus'a gidiyor"
Putin bunları çiğ çiğ yer
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
Başdöndürücü
Mine Mutlu'nun hayatı diziye konu olmuştu... Mine Mutlu'nun kızı davacı: Annemin sırları ortalığa saçıldı!
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son durumdan bahseden muhabirlerden skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 750 bin lira
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA