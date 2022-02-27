Kayseri-Ankara Karayolu uygulama noktasında gece saatlerinde polislerin dur ihtarına uymayan bir otomobil kaçtı. Şüpheli aracı takibe başlayan polis, uzun kovalamaca sonucu otomobili durdurdu.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 750 bin lira | Video

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli otomobilde Narkotik Detektör Köpeği Athena ile araya yaptı. Athena'nın aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine sökülen döşeme altından 4 kilo 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri 750 bin lira olan uyuşturucu maddeye el konulurken, araç sürücüsü A.K ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.