Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar
Giriş Tarihi: 9.9.2022 14:56 Son Güncelleme: 9.9.2022 15:06

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kovalamaca sonucu yakaladıkları uyuşturucu tacirlerinin aracında çok sayıda uyuşturucu madde ile çetele defteri buldu. Uyuşturucu tacirlerinin sattıkları uyutucular için not defteri tuttukları ortaya çıktı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.D, Ç.E ve S.K'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Araçla seyir halindeki şüphelileri takibe alan ekipler, yaptıkları kovalamaca sonucu zehir tacirlerini yakaladı. Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 12 parça halinde 281 gram Metamfetamin, 3 parça halinde 9.2 gram Kokain, 1 hassas terazi, 0,55 gram toz esrar 2 Lyrica hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 rulo folyo, 5 uyuşturucu malzeme paketlemede kullanılan kilitli poşet ile uyuşturucuların hesabının tutulduğu çetele defteri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.D ve S.K uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar
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