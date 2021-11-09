Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Sahabiye Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen ortak operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise sehpa ve yatağın altı ile elektrikli ısıtıcısının içinde 38,5 gram eroin,191,70 gram bonzai, uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, 9 zanlıya işlem yaparken, bunlardan 4'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.