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Giriş Tarihi: 4.2.2022 12:32 Son Güncelleme: 4.2.2022 12:40

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen iki kişinin bulunduğu TIR'a yapılan operasyonda 3 bin 945 Extacy hap ile kokain maddesi ele geçirildi.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.E ve A.K isimli şahısların batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine takibe başladı.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video

Nevşehir'de takibe alınan TIR'a Kayseri girişindeki Ankara uygulama noktasında operasyon yapıldı. TIR'da narkotik köpeği Athena'nın tepki verdiği bölmelerden 3 bin 945 Extacy uyuşturucu hap ile 5 parça halinde 2 gram kokain, 1 pompalı tüfek ve 1 telsiz ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken F.E ve A.K ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon
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