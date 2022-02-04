Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.E ve A.K isimli şahısların batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine takibe başladı.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video

Nevşehir'de takibe alınan TIR'a Kayseri girişindeki Ankara uygulama noktasında operasyon yapıldı. TIR'da narkotik köpeği Athena'nın tepki verdiği bölmelerden 3 bin 945 Extacy uyuşturucu hap ile 5 parça halinde 2 gram kokain, 1 pompalı tüfek ve 1 telsiz ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken F.E ve A.K ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.