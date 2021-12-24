Kayseri’de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Kocasinan ilçesinde bir araçta yaptıkları aramada 2 tarihi şarap testisi ele geçirdi.

Ekipler Melikgazi ilçesinde iki evde ve bir araçta yaptıkları aramalarda ise 32 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 18 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği , 15 tabanca mermisi ve 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.