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Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:22 Son Güncelleme: 24.12.2021 17:37

Kayseri'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri iki yarı operasyonda 2 tarihi şarap testisi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Kocasinan ilçesinde bir araçta yaptıkları aramada 2 tarihi şarap testisi ele geçirdi.

Ekipler Melikgazi ilçesinde iki evde ve bir araçta yaptıkları aramalarda ise 32 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 18 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği , 15 tabanca mermisi ve 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu
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