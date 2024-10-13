Kayseri’de yan bakma cinayeti: 1 ölü 1 yaralı

Merkez Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan Köfteci Yusuf adlı iş yerine yemek yemeye giden Hakan Karacan (20) ile Kadim Doğan (22), kredi kartıyla hesap ödemek istedi. Kasiyer saatin 12'yi geçtiğini belirterek Z raporu alması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine iki arkadaş iş yerinin önünde Z raporunun çıkmasını bekledi.

NE BAKIYORSUN DEYİP BIÇAKLADILAR

İş yerinin giriş kapısı önünde bekleyen Hakan Karacan ve Kadim Doğan'a bu sırada yoldan geçen iki kişi "ne bakıyorsunuz" diyerek sataştı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra kimliği öğrenilemeyen şüpheli, Hakan Karacan'ı ve Kadim Doğan'ı bıçakladı. Karacan, kasığından, Doğan ise kalçasından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar olaydan sonra kaçarken iş yeri çalışanları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve atar damarı kesilen Hakan Karacan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan Kadim Doğan'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Karacan'ın ölüm haberini alan yakınları acil serviste sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olaya karıştıkları belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı.